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Tarihi hamamın kubbesinden kurşun levhalar çalındı

Erzurum'un Yakutiye'de, 18'inci Yüzyıl'da inşa edilen İki Göbek Hamamı'nın çatısındaki kurşun levhalar, bir haftada 3'üncü kez çalındı.

13.10.2017 - 17:25
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Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, buharlı saunayla şok duşu da bulunan ve 650 metrekarelik alanı kaplayan 100 kişilik hamama hırsızlar dadandı.

Tarihi hamamın kubbesinden kurşun levhalar çalındı

Çatısındaki kurşun levhalar nedeniyle yıllardır hırsızlığa uğrayan hamam, son bir haftada 3 kez soyulunca, çatıda neredeyse kurşun levha kalmadı.

Tarihi hamamın kubbesinden kurşun levhalar çalındı VİDEO

Tarihi hamamın kubbesinden kurşun levhalar çalındı

Yağışlı günlerde yağmurun, hamama zarar vermeye başladığını belirten İki Göbek Hamamı'nın işletmecisi Serkan Tazegül, şunları söyledi: "Hırsızlar, yıllardır hamamın çatısındaki kurşun levhaları çalıyor. Hiçbir önlem alamadık. Son bir haftada verdikleri zarar ise büyük oldu. Hamamın üzerinde, neredeyse koruyucu kurşun levha kalmadı. Mecburen brandayla kapattık. Pahalı olduğu için çalınan kurşun levhalarının yerine aynısını koyamadık. Koysak bile yine çalacaklar. Zararımız, yaklaşık 90 bin lira. Tarihi eser olduğu için bizim birşey yapmamıza izin verilmiyor. Duvar çok alçak. 5 yaşındaki çocuk bile buraya rahatlıkla çıkabilir. Çalınan kurşun levhaların yerine sac yaptıralım dedik ona da müsade etmediler. Tarihi eser olan hamama Vakıflar Bölge Müdürüğü'nün sahip çıkmasını istiyorum. Duvar uzatılırsa hırsızlar çatıya çıkamaz ve böylece sorun ortadan kalkar."

Tarihi hamamın kubbesinden kurşun levhalar çalındı

Tarihi hamamın kubbesinden kurşun levhalar çalındı

Tarihi hamamın kubbesinden kurşun levhalar çalındı

Tarihi hamamın kubbesinden kurşun levhalar çalındı

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