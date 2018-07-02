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Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu

Edirne'de tarihi askeri hastaneden kalan tek duvar, leyleklere barınak haline geldi.

AA | 02.07.2018 - 12:08..
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Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Edirne, sonbahara kadar leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Kimi leylek ailesi geçmişte konuşlandıkları yuvalarda kimi de yeni yuvalarında göçe kadar Edirne'nin çeşitli alanlarında yaşamlarını sürdürüyor.

Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu

LEYLEKLERİN YUVA MERKEZİ OLDU

Leyleklerin yuva kurduğu alanlardan biri de Balkan Savaşları sırasında koridorları dolacak kadar çok hastaya hizmet veren, 1941 yılında Gemliğe taşınan, 1985 yılı sonrası harap düşmeye başlayan Edirne Askeri Hastanesi'nden geriye kalan tek duvar.

Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu VİDEO


Bölgede pek çok çam ağacı, elektrik direği üzerindeki yuvaların yanı sıra tarihi hastanenin yadigar kalan tek duvarında da her geçen yıl leylek yuvası artıyor.

Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERİYOR

Leyleklerin ağaç dalları, ot ve çöpten yapılan yuvalarda yavrularını sıcaktan koruma ve doyurma telaşı da vatandaşlarca ilgiyle izleniyor.

Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu

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