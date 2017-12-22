Tarihi hezimet İsrail basınında

Dün BM'de gerçekleşen oylama, İslam aleminin olduğu kadar dış basının da ilgisini çekti. BM'nin el birliği ile dayatmaya son vererek aldığı bu tarihi sonuç İsrail basınında geniş yankı buldu.

O basın organlarından İsrail hükümetine yakın olan Jerusalem Post gazetesi, adeta takkeyi önüne koydu ve itirafta bulundu.

"ABD DOLARI OYLARI SATIN ALAMADI"

İsrail'in en büyük yazılı yayın kuruluşlarından olan Jerusalem Post gazetesi, bugün normal bir manşet ile çıktı. 128 oya karşı alınan yenilgiyi açıklayan gazetenin bir haberi ise oldukça dikkat çekici, hatta itiraf niteliğindeydi.

Gazetenin önünde yer alan "ABD doları Kudüs oylarını satın alamadı" başlıklı haberde, Trump'ın Araplar ve ortaklarına yönelik dolar üzerine dayanan müttefikliğine değinilirken, bu ortaklığın Kudüs üzerinde bir işe yaramamasından bahsedildi.