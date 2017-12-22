taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Tarihi hezimet İsrail basınında

ABD ve İsrail'in BM'de el ele aldığı tarihi yenildi, İsrail basınında da geniş yankı buldu. İsrail'in hükümet yanlısı Jerusalem Post gazetesi "ABD doları Kudüs oylarını satın alamadı" itirafını yaptı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 11:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Tarihi hezimet İsrail basınında

Dün BM'de gerçekleşen oylama, İslam aleminin olduğu kadar dış basının da ilgisini çekti. BM'nin el birliği ile dayatmaya son vererek aldığı bu tarihi sonuç İsrail basınında geniş yankı buldu.

Tarihi hezimet İsrail basınında

O basın organlarından İsrail hükümetine yakın olan Jerusalem Post gazetesi, adeta takkeyi önüne koydu ve itirafta bulundu.

Tarihi hezimet İsrail basınında

"ABD DOLARI OYLARI SATIN ALAMADI"

İsrail'in en büyük yazılı yayın kuruluşlarından olan Jerusalem Post gazetesi, bugün normal bir manşet ile çıktı. 128 oya karşı alınan yenilgiyi açıklayan gazetenin bir haberi ise oldukça dikkat çekici, hatta itiraf niteliğindeydi.

Tarihi hezimet İsrail basınında

Gazetenin önünde yer alan "ABD doları Kudüs oylarını satın alamadı" başlıklı haberde, Trump'ın Araplar ve ortaklarına yönelik dolar üzerine dayanan müttefikliğine değinilirken, bu ortaklığın Kudüs üzerinde bir işe yaramamasından bahsedildi.

İlginizi Çekebilir
Danimarka'da cami sayısı arttı
Arhus Üniversitesinden Prof. Dr. Kühle'nin yaptığı araştırmaya göre, 2006'da 115 caminin bulunduğu ülkede 2017 itibarıyla bu sayı 170 oldu.
İran'da parti yapan 230 kişi gözaltına alındı
İran'da düzenlenen iki ayrı kış gündönümü kutlamasına baskın yapan polis, dans eden ve içki içen kişileri tutukladı.
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya 'savunma amaçlı geliştirilmiş savunma kapasiteleri' verilmesine karar verildiğini duyurdu.
Kanada FETÖ'cülerin önünü açtı
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ABD, Almanya ve Kanada gibi ülkelere kaçan FETÖ'cülere mülteciliğin önü açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

39
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

57
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

108
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

69
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM