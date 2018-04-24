Tarihi İpek Yolu ressamın fırçasından hayat buldu

Wang Lei, Çin ve Türk hükümetleri tarafından desteklenen ve 2015 yılında başlatılan proje kapsamında Çin, Özbekistan ve İran'dan sonra Türkiye'ye gelerek çalışmalarına başladı.

Ankara, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'deki bir aylık çalışmalarını tuvaline yansıtan ve ardından da Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen ressam Lei, 7 den 70'e insan portreleri ve tarihi yapılardan oluşan 20 resim çizdi.

Ressam Lei, 4 yıldır sürdürdüğü çalışmalarını tarihi ilçede tamamlayıp, gelecek mayıs ayında Pekin, kasım ayında ise Ankara'da sergi açmayı planlıyor.

"TÜRKİYE'DE SERGİ AÇACAĞIM"

Safranbolu'nun tarihini ve dokusunu yansıtan yaklaşık 200 yıllık bir konakta çalışmalarını sürdüren Wang Lei, projeyi Çin ve Türk hükümetlerinin desteklediğini, bu nedenle emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nda gerçekleştirdiği sanat ve diyalog gezisinde birçok ülkeye gittiğini anlatan Lei, "Bu bir sanat projesi, 4 yıldır devam ediyor ve bu yıl son yılımız. Özbekistan ve İran'dan sonra Türkiye'ye geldim. Buradaki çalışmalarım bitince Türkiye'de sergi açacağım. İki bölüm var çalışmalarımda. Birisi portreler, diğeri ise tarihi eserler. Çünkü insan tarih içinde yaşıyor, tarihle var. Bu ikisi birleşik, bir bütün."





MAYIS'TA ÇİN'DE, KASIM'DA ANKARA'DA

Mayıs ayında Çin'in başkenti Pekin'de, kasım ayında da Ankara'da açmayı planladığı sergide, İpek Yolu üzerinde yaşayan her kültürden insanın portresinin ve tarihe damga vurmuş eserlerin yer alacağını belirten Lei, sergiye herkesi davet etti.

