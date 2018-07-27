Tarihi istasyon eğitim yuvası oldu

Manisa'da yaklaşık 150 geçmişe sahip olan Horozköy Tren İstasyonu belediye tarafından restore edilerek kültürel ve sosyal amaçlı kullanılan merkeze dönüştürüldü. Uzun yıllar aktif hizmette bulunduktan sonra 2002'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Manisa Gar Müdürlüğü’nün binayı boşaltması sonucu harebeye dönüşmüştü. Tarihi Horozköy Tren İstasyonu, yapılan tadilat ile hayata geri döndürüldü.

YAKLAŞIK 150 YILLIK TARİHE SAHİP

Fransızlar tarafından Fransız mimarisi ile yapılan yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip tren istasyonu daha önceden birçok kez restorasyon geçirmiş ancak kullanılmadığı için yıpranarak tarihi dokusunda bozulmalar meydana gelmişti. Son olarak Yunusemre Belediyesi, tarihi istasyonu tarihi dokusuna uygun restore ederek, kadın ve çocuklara yönelik kültürel ve sosyal hizmetlerin verildiği merkeze dönüştürdü. Restorasyon çalışmaları öncesinde harabe haliyle görenlerin üzülmesine sebep olan tren istasyonu şimdiki hali ile görenleri büyülemeye başladı.

7'DEN 70'E HERKES FAYDALANABİLİYOR

Horozköy İstasyonu Hanımlar Kültür Lokali’nin olarak adlandırılan merkezde Halk Eğitim Merkezi (HEM) işbirliğiyle çeşitli kursların verilmeye başlandı. Tarihi istasyonda 7’den 70’e herkes için çeşitli kurslar açılırken, özellikle ev hanımları boş zamanlarını burada geçirerek aktif faaliyette bulunup sertifika almış oluyor. Ayrıca TCDD’den kiralanan iki vagon da 3-6 yaş arasındaki çocukların yararlanması amacıyla kreşe çevrildi.

"MADDE BAĞIMLISI GENÇLER BURAYI HARABEYE ÇEVİRMİŞLERDİ"

Burada verilen dikiş kursunda ikinci ayı olan Bilge Doğan buradaki kursların çok faydalı ve eğlenceli olduğunu söyledi. Doğan, “Kursa gelerek boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Burası tarihi bir bina fakat madde bağımlısı gençler burayı harabeye çevirmişlerdi. Restorasyon çalışmaları tamamlandı ve burası güzel bir yer oldu. Şu anda dikiş kursu, Kur’an-ı Kerim kursu ve okuma-yazma kursu açıldı. Bizim için de çok iyi oldu” diye konuştu.

"HANIM KARDEŞLERİMİZ BURADA KENDİNİ GELİŞTİRİYOR"

Merkezde yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, merkezin 5 mahalleye hizmet verdiğini söyledi. Horozköy İstasyonu Hanımlar Kültür Lokali’ne gelerek kurslara katılan kadınların sosyalleştiğini ifade eden Çerçi, “Horozköy Tren İstasyonu’nu çevresiyle beraber düzenleyerek hanımlar için kültür lokaline çevirdik. Hanım kardeşlerimiz burada düzenlenen kurslara gelerek, kendilerini yetiştiriyorlar.

"BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GELDİK"

Ev hanımı kardeşlerimiz toplumla iç içe olarak sosyalleşiyorlar. Horozköy Tren İstasyonu’nu, Horozköy semti ve civarında bulunan 50. Yıl Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerine kadar hizmet veren bir kültür merkezi haline getirdik” dedi.

12'NCİ KÜLTÜR MERKEZİ DE YAKINDA AÇILACAK

Yunusemre Belediyesi sınırları içerisinde 11 adet hanım kültür merkezi açtıklarını kaydeden Çerçi, “Bir ay içerisinde 12’nci hanım kültür merkezini açacağız. Spor alanları ve çeşitli kurslarımızın içerisinde bulunduğu bu merkezlerimizde hanımlar üretim yapıyor. Hanım kültür merkezimizin dışında 3 adet çocuk kültür eğitim merkezimiz var. Bunlar da 3-6 yaş çocuklara hitap ediyor.

ÇOCUKLAR BURADA BAKILIP GELİŞTİRİLİYOR

Çocukları burada eğitiyor ve barındırıyoruz. Hanım kültür merkezlerimize kurslara 11 bin hanım kardeşimiz katılarak, halk eğitim merkezi müdürlüğümüzce belgelerini aldılar. İnsana dokunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

