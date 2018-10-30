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Tarihi kale açık hava platosuna dönüştürülüyor

Sivas Belediyesince yaklaşık 100 milyon lira maliyetle başlatılan "Kale Projesi" kapsamında oluşturulacak açık hava platosunun, dizi ve filmlere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

AA | 30.10.2018 - 10:38..
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Çalışmalarına kısa süre önce başlanan ve tarihi Sivas Kalesi'nin eteklerinde uygulanacak "Kale Projesi"nde, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler yer alıyor.

Tarihi kale açık hava platosuna dönüştürülüyor

2019'DA BİTMESİ AMAÇLANIYOR

Az katlı binaları, sosyal tesisleri, parkları, ibadet yerleri, konakları, bedesteni, arastası, el sanatları çarsısı, restoranı, kafesi, hamamı ile adeta açık hava platosu şeklinde bir görüntü ortaya çıkartacak proje ile çok sayıda dizi ve filme ev sahipliği yapılması hedefleniyor.

Yaklaşık 100 milyon lira maliyetli projenin ilk etabının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.

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