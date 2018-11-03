taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

Tarihi kapalı çarşı yarım asırdır canlılığını koruyor

Kahramanmaraş’ta yer alan tarihi kapalı çarşı, yaklaşık yarım asırdır canlılığını koruyarak ayakta durmaya devam ediyor.

İHA | 03.11.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türkiye’nin en büyük ve en eski kapalı çarşıları arasında bulunan tarihi kapalı çarşı, yaklaşık 500 yıldır misafirlerini ağırlıyor.

Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle tarafından yaptırıldığı belirtilen çarşı, 1500’lü yıllardan günümüze kadar canlılığını korumaya devam ediyor.

TİCARETİN MERKEZİ

Çarşı, şehrin eski Maraş’ı olarak bilinse de ticaret anlamında merkezi konumunda yer alıyor. Geleneksel el sanatlarının yoğun şekilde yapıldığı merkezlerden biri olan tarihi çarşı, geçmişin renklerini bünyesinde barındırıyor.

Çarşıda, Saraçhane, Bakırcılar, Semerciler, Mazmanlar, Kazzazlar, Demirciler çarşıları yer alıyor.

Tarihi kapalı çarşı yarım asırdır canlılığını koruyor

ANADOLU'NUN ENDER ÇARŞILARINDAN

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan tarihi kapalı çarşı havzasındaki restorasyon çalışmalarının ve bölge turizminin önemine dikkati çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Kahramanmaraş’taki çarşı, İstanbul’daki Kapalı Çarşı’dan sonra halen ticaret standartlarını koruyan ve şehrimizin en önemli ticaret merkezi olma özelliğini devam ettiren, Anadolu’daki ender kapalı çarşılarımızdan biridir. Bu da, bizim bu bölgedeki yaptığımız restorayonlarımız vatandaşlarımız nezdinde karşılık bulması, Kahramanmaraş turizmine katkı sağlaması, hem de Maraş’ımızın ticaret standartına da katkı sunmasından dolayı bu konuyu önemli görüyoruz. Bunlardan amacımız bizim bu bölgeleri hareketlendirmek. Tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkartarak ve tanıtmaktır" diye konuştu.

Tarihi kapalı çarşı yarım asırdır canlılığını koruyor

Tarihi kapalı çarşı yarım asırdır canlılığını koruyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

176
VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

136
Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

101
Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

112
Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı

Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı

153
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

16
Bedelli askerlik başvurusu için son gün

Bedelli askerlik başvurusu için son gün

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM