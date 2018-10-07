Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle bu yıl, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında uzmanlar Aziz Ergin ve Yusuf Koyuncu'nun katılımıyla Siverek ilçesindeki Başbük bölgesinde kazı çalışmaları başlatıldı.

TAPINAK YAPISI

Kısa süre içinde gerçekleşen yoğun bir şekilde süren kazılarda, bölgede tespit edilen bir alanda Yeni Asur dönemine tarihlenen, ana kayaya kazılmış, oval bir girişe sahip merdivenlerle inilen bir tapınak yapısı bulundu.

Şanlıurfa Müze Müdürü ve kazı başkanı Celal Uludağ, kentin tarihi anlamda önemine işaret ederek, Şanlıurfa'nın birçok noktasında tarihi değerlerin bulunduğunu hatırlattı.

"TURİZME KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda bu yıl Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Göbeklitepe, Şanlıurfa Kalesi, Soğmatar Antik Kenti, Harbetsuvan ve Başbük Mahallesi'nde kazı çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Celal Uludağ, "Arkeolojik anlamda çok zengin bir potansiyele sahip ilimizde, yürütülen kazılarla Şanlıurfa'da bulunan kültür varlıklarını ortaya çıkararak, bunları turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.