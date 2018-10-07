taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Başbük Mahallesi'ndeki kazı çalışmalarında, yaklaşık 3 bin yıllık Yeni Asur dönemine ait tapınak bulundu.

AA | 07.10.2018 - 09:43..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle bu yıl, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında uzmanlar Aziz Ergin ve Yusuf Koyuncu'nun katılımıyla Siverek ilçesindeki Başbük bölgesinde kazı çalışmaları başlatıldı.

TAPINAK YAPISI

Kısa süre içinde gerçekleşen yoğun bir şekilde süren kazılarda, bölgede tespit edilen bir alanda Yeni Asur dönemine tarihlenen, ana kayaya kazılmış, oval bir girişe sahip merdivenlerle inilen bir tapınak yapısı bulundu.

Şanlıurfa Müze Müdürü ve kazı başkanı Celal Uludağ, kentin tarihi anlamda önemine işaret ederek, Şanlıurfa'nın birçok noktasında tarihi değerlerin bulunduğunu hatırlattı.

Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu

"TURİZME KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda bu yıl Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Göbeklitepe, Şanlıurfa Kalesi, Soğmatar Antik Kenti, Harbetsuvan ve Başbük Mahallesi'nde kazı çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Celal Uludağ, "Arkeolojik anlamda çok zengin bir potansiyele sahip ilimizde, yürütülen kazılarla Şanlıurfa'da bulunan kültür varlıklarını ortaya çıkararak, bunları turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3. Havalimanı'nın adı netleşti

3. Havalimanı'nın adı netleşti

450
Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

78
Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

38
Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

123
Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

87
Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

68
Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi:

Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi: "Cemal bizde değil"

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM