Tarihi kentte kuşlara ev

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, daha önce belediye tarafından kentin çeşitli yerlerine kediler için evler konulduğunu söyledi.





"HAYVANLARI KORUMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Kuşların her türlü hava koşulundan korunması için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden Fatih Ürkmezer, "Belediye olarak rutin çalışmalarımızın yanında özellikle sokak hayvanlarını korumayı da kendimize bir görev sayıyoruz. Bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizin yanı sıra, Safranbolu evi tarzında kentimizin çeşitli bölgelerine yerleştirdiğimiz ve yoğun talep alan kedi evlerimizin de talebe göre yerleştirme çalışmaları devam etmekte. Hayvanlarımızı korumayı ve onların can güvenliklerini gözetmeyi önemsiyoruz. Aynı çalışmayı kentimizin çeşitli bölgelerinde devam ettireceğiz." dedi.



