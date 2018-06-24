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Tarihi kentte kuşlara ev

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu evi görünümünde 'kuş evleri' yapıldı.

AA | 24.06.2018 - 12:59..
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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, daha önce belediye tarafından kentin çeşitli yerlerine kediler için evler konulduğunu söyledi.

Tarihi kentte kuşlara ev


"HAYVANLARI KORUMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Kuşların her türlü hava koşulundan korunması için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden Fatih Ürkmezer, "Belediye olarak rutin çalışmalarımızın yanında özellikle sokak hayvanlarını korumayı da kendimize bir görev sayıyoruz. Bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizin yanı sıra, Safranbolu evi tarzında kentimizin çeşitli bölgelerine yerleştirdiğimiz ve yoğun talep alan kedi evlerimizin de talebe göre yerleştirme çalışmaları devam etmekte. Hayvanlarımızı korumayı ve onların can güvenliklerini gözetmeyi önemsiyoruz. Aynı çalışmayı kentimizin çeşitli bölgelerinde devam ettireceğiz." dedi.

Tarihi kentte kuşlara ev


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