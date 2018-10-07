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Tarihi manastır yıllara yenik düştü

Trabzon’nun Ortahisar ilçesi yer alan Kaymaklı Manastırı’nın ismini aldığı rivayet edilen mandıra ve çeşme, yılların getirdiği tahribata dayamayarak yok oldu.

İHA | 07.10.2018 - 11:56..
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Kaymaklı Manastırı’na ismini nereden aldığıyla ilgili iki rivayetten ilkinin çan kulesinin yanında bulunan çeşmeden süt aktığı için bu manastırın adının kaymaklı manastırı olduğu, ikincisinin ise manastırın içinde bir mandıra bulunduğu ve buradan süt ve kaymak üretilerek halka satıldığı için isminin kaymaklı manastırı olduğu belirtildi.

FARKLI AMAÇLARLA KULLANILDI

Bu rivayetlerde belirtilen çeşme ve mandıra, bakımsızlığa ve yılların getirdiği tahribata dayamayarak yok oldu.

1915 yılına kadar Ermeni dini yaşamın merkezi olduğu ve Suriye’ye sürgün edilen Ermenilerin toplanma yeri olarak kullanıldığı kaydedilen Kaymaklı Manastırı’nın 1914-1918 yılları arasında bir yangın geçirdiği ve bu tarihten sonra terk edilerek farklı amaçlarla kullanılmaya başlandı.

Tarihi manastır yıllara yenik düştü


RESTORASYONU YAPILMADI

Burada yaşayan özel mülk sahibi aile tarafından korunmaya devam edildiği belirtildi. Özel mülkiyete ait olan ve zaman zaman ziyaret edilen manastırda uzun yıllardır restorasyon çalışması yapılmadığı gözlendi.

Tarihi manastır yıllara yenik düştü

Tarihi manastır yıllara yenik düştü

Tarihi manastır yıllara yenik düştü


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