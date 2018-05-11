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Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı

Mardin'de 1895 yılında Patrik Antun Semheri tarafından yaptırılan Meryem Ana Kilisesi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından, yeniden ibadete açıldı.

AA | 11.05.2018 - 15:09..
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Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı

Mardin Artuklu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin bazı bölümlerinde 3 yıl önce başlayan restorasyon tamamlandı.

Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı

KORO HALİNDE İLAHİLER OKUNDU

Ayin öncesinde Süryani vatandaşlar dua etti, mum yaktı. Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Younan'ın yönettiği ayinde, Süryani Katolik kız ve erkeklerden oluşan koro Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okudu.

Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı

"MARDİN'E OLAN GÜVENİM GÜÇLENDİ"

Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İğnatious Joseph III Younnan, "Özellikle üniversitede Süryani dilinin öğretilmesi haberini aldığımda daha büyük bir sevinç ve mutluluk duydum. Mardin'e olan güvenimi daha da güçlendiriyorum. Mardin'in daha da bütün toplumları içine alacağını ve gelişeceğini gördükçe daha büyük bir sevinç duyuyorum. Mardin'in geleceği için de herkesi kutluyorum" dedi.

Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı

Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı

Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı

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