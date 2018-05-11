Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı

Mardin Artuklu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin bazı bölümlerinde 3 yıl önce başlayan restorasyon tamamlandı.

KORO HALİNDE İLAHİLER OKUNDU

Ayin öncesinde Süryani vatandaşlar dua etti, mum yaktı. Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Younan'ın yönettiği ayinde, Süryani Katolik kız ve erkeklerden oluşan koro Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okudu.

"MARDİN'E OLAN GÜVENİM GÜÇLENDİ"

Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İğnatious Joseph III Younnan, "Özellikle üniversitede Süryani dilinin öğretilmesi haberini aldığımda daha büyük bir sevinç ve mutluluk duydum. Mardin'e olan güvenimi daha da güçlendiriyorum. Mardin'in daha da bütün toplumları içine alacağını ve gelişeceğini gördükçe daha büyük bir sevinç duyuyorum. Mardin'in geleceği için de herkesi kutluyorum" dedi.