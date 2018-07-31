Tarihi mezar taşları koruma altına alındı

Erzurum'da bir okulun bahçe duvarında yer alan Osmanlı dönemine ait 16 mezar taşı, bulundukları alandan sökülerek Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, mezar taşları şehir merkezinde bulunan Şair Nefi Ortaokulu bahçe duvarlarında yer alıyor. Taşların, okul duvarının tadilatı sırasında Üç Kümbetler'deki mezar taşlarından alındığı tahmin ediliyor.

19.YÜZYILA AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Üzerlerinde Arapça yazılar olan 16 mezar taşının 19. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Mezar taşlarının üzerinde hayat ağacı, kandil, çarkıfelek, meşale ve rüzgar gülü gibi motiflerin bulunuyor.

SERGİLENECEK

Mezar taşlarını, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü kararıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uzman ekipler okulun bahçe duvarından söktü.

Mezar taşları ilerleyen günlerde Aziziye Belediyesi'nin yaptırdığı Taş Eserler Müzesi'ne teslim edilerek sergilenecek.