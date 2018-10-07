Tarihi opera binası 70 yıl önceki görünümüne kavuştu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, yeni sezona hazırlanan ADOB ve operanın en önemli simgesel yapılarından, genel müdürlüğün de içerisinde bulunduğu Ulus'taki Opera sahnesinin restorasyon sürecine ilişkin bilgileri paylaştı.

"SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

Murat Karahan, "Biz bir söz vermiştik normalde opera binasında tadilatın bitişi 2019 sonbaharı olacaktı. Ama biz Ankaralı izleyicilerimizi bu güzel, tarihi salondan mahrum etmek istemedik. Yüklenici firma ile konuştuk, sağ olsun onlar da ellerinden geleni yaptılar ve 2018'in sonbaharında açılışı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

20 EKİM'DE KAPILARINI AÇIYOR

Sezon açılışında diğer bölgelere göre sadece 15-20 günlük bir gecikme olacağını aktaran Murat Karahan, "Kısmet olursa 20 Ekim Cumartesi günü Ankara Devlet Opera ve Balesi bu tarihi, bu muhteşem sahnesinde sezonuna başlayacak." dedi.