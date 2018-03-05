Tarihi Orhaniye Tabyası paintball sahasına çevrildi

Sultan II. Abdülhamid zamanında stratejik Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla, 1889 yılında yaptırılan ve Çanakkale Savaşı sırasında vatan savunmasında kullanılan en önemli alanlardan biri olan Orhaniye Tabyası'na paintball sahası yapıldı.

ATIŞ SAHASI OLDU

Güneş'te yer alan habere göre, işgalci kuvvetlere en ağır darbelerin vurulduğu tabya, günümüzde bir paintball işletmesi tarafından ‘atış sahası’ olarak kullanılıyor.

TARİHİ DUVARLARDA BOYA MERMİSİ İZLERİ

Dışı hurda araçlarla çevrili tarihi yapının duvarları da patlamış boya mermisi izleriyle kaplı. Atışların hedefi olan tabya kitabesi de, boya lekeleri yüzünden okunamaz hale geldi.

ORHANİYE TABYASI'NIN ÖNEMİ

Mehmetçik, Çanakkale Savaşı sırasında vatan savunmasındaki önemli alanlardan biri olan Orhaniye Tabyası'ndan düşman kuvvetlerine ağır darbeler indirmişti.

CEZASI BÜYÜK

Tarihi kültür varlıklarına yönelik saldırılar ve buna aracılık edenler için öngörülen ceza, kanunlarda açıkça yer alıyor. Kültür ve tarih düşmanları için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

CHP'Lİ BELEDİYENİN SKANDALLARI BİTMİYOR

Tarihi skandala göz yuman CHP’li belediye, daha önce de benzer rezaletlerle gündeme gelmişti.

CHP’li Belediye Başkanı HDP’nin barajı geçmesini pilav dağıtarak kutlamış, parti üyeleri de CHP kampı için gittikleri tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlikte içki içerek tarihi değere sahip bölgeyi adeta meyhaneye çevirmişti.

Çanakkale'de sözde “Adalet Kurultayı” için kamp kuran ve sabaha kadar içki içerek göbek atan CHP'lilere tüm Türkiye'den büyük tepki gelmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, skandal görüntülerdeki kişilerin CHP parti üyesi olduklarını açıklamış ve olayı doğrulamıştı.