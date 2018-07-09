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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu

Farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Mardin, yönetmenlerin yoğun ilgisiyle adeta doğal film platosuna dönüştü.

AA | 09.07.2018 - 12:50..
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  2. Kültür Sanat
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu

Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Farklı din, dil ve kültürden insanların yıllarca bir arada kardeşçe yaşadığı Mardin, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı bölgede turizmin parlayan yıldızı oldu.

HOSGÖRÜ KENTİ

Hoşgörü kenti Mardin, son dönemde film, dizi ve belgesel çekmek isteyen yapımcıların yeniden gözdesi haline geldi.

Farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Mardin, yönetmenlerin yoğun ilgisi dolayısıyla adeta doğal film platosuna dönüştü.

Tarih boyunca, aralarında Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı'nın da yer aldığı 25 medeniyete ait eseri bünyesinde barındıran Mardin sinema sektöründe de adından söz ettirmeye başladı.

Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu

FİLM VE DİZİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman,  "Özellikle son bir yıldır sanatçılar kliplerini şehrimizde çekiyor. Ulusal ve uluslararası firmalar katalog çekimi için ilimizin mekanlarını tercih etti. Daha önce Mardin'de çok sayıda dizi çekimi yapılmıştı. Yeniden çok sayıda film ve dizilere ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda devam eden çekimler var." dedi.

Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu

YABANCI FİLMLERE DE TALEPLER VAR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın da Mardin'in sanatla buluşturulduğunu, bu sayede yerli ve yabancı yapımcıların ilgisiyle karşılaştıklarını kaydetti.

Kentte dizi veya film çekimi için, aralarında yabancıların da yer aldığı çok sayıda yapımcının başvuru yaptığını ifade eden Aydın, bölgenin kültür, medeniyet, hoşgörü ve mimarisini yansıtan senaryolara özellikle destek verdiklerini aktardı.

Mardin'in doğal yapısının yoğun ilgi çektiğini vurgulayan Alaaddin Aydın, "Mardin doğal bir sinema platosuna sahip. Mimarisi ve kültürüyle sektör için bulunmaz bir hazinedir. Bu nedenle tarihi evler, sokaklarda çekimler yapılıyor. Sağlanan huzurun talebe önemli bir katkısı oldu. Mardin tamamıyla kendine geldi." diye konuştu

Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu


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