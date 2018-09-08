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Tarihi şehrin baharat kokan çarşısı

Birçok uygarlığın izlerini taşıyan Mardin'de Arasa Hanı'ndaki dükkanlar, yaklaşık 6 asırdır müşterilerini ağırlıyor.

AA | 08.09.2018 - 10:10..
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Taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine güzel bir atmosfer sunan Mardin'in simgelerinden Arasa Hanı, yaklaşık 6 asırdır ayakta duruyor. Artuklu ilçesinde yaklaşık 600 yıl önce yapılan han, çeşitli dönemlerde sebze ve meyve hali olarak kullanıldı. Tarihi handa günümüzde baharat ve nostaljik eşyalar satılıyor.

Birçok uygarlığın izlerini bünyesinde barındıran şehirde baharat kokularıyla misafirlerini kendisine çeken han, yabancı turistlerin de uğrak yeri oluyor.

600 YILLIK BİR TARİH

Handa baharat satan esnaf İbrahim Dibekoğlu Arasa Hanı'nın yaklaşık 600 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu söyledi. Hanın uzun süre meyve ve sebze hali olarak kullanıldığını belirten İbrahim Dibekoğlu, "Handa ağırlıklı olarak baharat, hediyelik eşya ve antika ürünler satılıyor. Benim dükkanımda 70 yıldır baharat satılıyor. Doğunun en meşhur baharat ürünleri bu handa satılıyor. Mardin bölgesinde yetiştiği ve doğal olduğu için talep yüksek. Arasa'nın 600 yıl geçmişi var. Köyden gelen ürünler burada satılırmış. Yaklaşık 100 yıldır baharat, tuz, sabun ürünleri satılıyor. İl dışından gelen talepleri de kargoyla ulaştırarak karşılıyoruz." dedi.

Tarihi şehrin baharat kokan çarşısı

"KOKUYU ALAN GELİYOR"

Zonguldak'tan gelen Kadir Yılmaz da şehri gezerken baharat kokusuyla bir anda kendini Arasa Hanı'nda bulduğunu belirterek, "Caddeden geçerken baharat kokusu aldım, buraya geldim. Burada baharatları gördüm, aldım ve çok beğendim. Memleketime götürmek için bir şeyler aldım. Kırmızı pul biber, acı ve tatlı salça aldım. Katkı maddelerinin olmadığını söylediler, tadın baktım çok hoşuma gitti. İnandım, aldım ve memleketime götürüyorum." diye konuştu.

Tarihi şehrin baharat kokan çarşısı


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