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Tarihi su dolabı yeniden hayat buluyor

Tarihi su dolabı aslına uygun olarak restore ediliyor.

DHA | 22.03.2018 - 15:09..
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İbrahim Paşa tarafından 1644 yılında yaptırılan tarihi su dolabı, Gebze Belediyesi tarafından aslına uygun bir şekilde restore ediliyor.

ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELİNDİ

Gebze Belediyesi tarafından Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan onayla başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Gebze Stadı'nın yanında bulunan tarihi su dolabında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, ilgili birim müdürleri ve firma yetkilileri eşlik etti.

Tarihi su dolabı yeniden hayat buluyor

"TARİHİ SU DOLABI YENİDEN HAYAT BULDU"

Restorasyon hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Köşker, "Eskiden harabe bir şekilde bulunan tarihi su dolabı, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde yeniden hayat buldu.

Tarihi su dolabı, eskiden çevredeki kuyulardan gelen suların değirmen yardımıyla Gebze'ye dağıtıldığı bir alan. Gebze'nin su ihtiyacı bu kuyudan temin edilmiş. Burada gerçekleştirildiğimiz çalışmaların artık sonuna gelindi. Önümüzdeki aylarda burayı Gebzelilerin ziyaretine açacağız.

Tarihi su dolabı yeniden hayat buluyor

Özellikle öğrencilerimizi buraya getirerek Gebze'nin geçmişte su temininin nasıl gerçekleştirildiğini görmelerini sağlayacağız. Tarihi su dolabı Gebze'mize hayırlı olsun" diye konuştu.

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