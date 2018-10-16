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Tarihi surlarda çökme

İstanbul Fatih’te 10’uncu Yıl Caddesi yanında bulunan Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma surlardaki bir burç çöktü.

DHA | 16.10.2018 - 07:44..
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13 Ocak'ta yine Fatih Sulukule çevresinde surlardan kopan parçalar bir servis aracının üzerine düşmüş, can kaybının yaşanmadığı olayda park halindeki bir servis aracı hasar görmüştü.

Tarihi surlarda çökme

5’inci yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan surlarının çöken bölümü havadan görüntülendi. Görüntülerde, çöken burcun yanı sıra surların hemen yanı başına derme çatma halde konumlanmış birden fazla baraka göze çarpıyor. Barakanın içinde surların etrafına gelişi güzel konumlanmış malzemeler de söz konusu tarihi bölgedeki tahribatı artırıyor.

Tarihi surlarda çökme

TEMMUZ AYINDA RESTORASIYON SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Tarihi surlar, için temmuz 2018’de yeniden bir restorasyon süreci başlatılmıştı. Daha önce 4 kere restore edilen surlar için yeni projenin 2019 yılının Kasım ayında tamamlanması öngörülüyor.

Tarihi surlarda çökme

Tarihi surlarda çökme

Tarihi surlarda çökme

Tarihi surlarda çökme

Tarihi surlarda çökme

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