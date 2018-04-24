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Tarihi Taş Köprü’nün restorasyonu başladı

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan’ın girişimleri sonucu Karayolları Genel Müdürlüğü Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye adını veren Taş-Köprü restorasyon işlemleri için trafiğe kapandı.

İHA | 24.04.2018 - 16:24..
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Yaklaşık 1 yıl trafiğe kapalı olması beklenen tarihi Taş-Köprü’nün TEDAŞ yetkililerince elektrik hatları kontrol altına alındı ve trafiğe kapandı.

Tarihi köprünün trafiğe kapalı olduğu süre zarfında 1. ve 2. çevreyolu köprülerinden ilçeye giriş çıkış gerçekleşeceği kaydedildi.

Tarihi Taş Köprü’nün restorasyonu başladı

RESTORE EDİLECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçeye adını veren ve 1366 yılında Yağmur Beyin oğlu Ali Bey tarafından Celalettin Beyazıt adına yaptırılan tarihi köprünün asırlara meydan okuduğunu ve köprünün bazı kemerlerinde meydana gelen hasarlardan dolayı girişimleri sonucu AK Parti Kastamonu Milletvekilleri’nin de desteğiyle restore edilecek olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

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