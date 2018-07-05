taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.322
USD
4,6514
EURO
5,4414
ALTIN
187,40
PETR
77,7800

Tarihi taşların kitabeleri arşivleniyor

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

İHA | 05.07.2018 - 11:28..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, Ahlat'ın jeopolitik yapısı açısından önemli olduğunu vurguladı.

AHLAT'IN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

Mehmet Kulaz, "Bilindiği gibi Ahlat, hem jeopolitik yapısı açısından bir merkez olması hem de Orta Asya ve Anadolu'da tampon bölge olmasından dolayı oldukça önemlidir. Bu öneminden dolayı geçen süreç içerisinde kültür dokusu meydana gelmiş. Bu kültür dokusu içerisinde belki içinde bulunduğumuz, belki İslam dünyasının en büyük tarihi mezarlığı, İslam mezarlığıdır. Bizim de, Kültür ve Turizm Bakanlığının isteğiyle birlikte 2010 yılından itibaren Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Tarihi taşların kitabeleri arşivleniyor


"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Mahmet Kulaz, "2011 yılından itibaren yapılan çalışmalarda yaklaşık 700 adet mezar taşına zemin blokajı, kilit taşı ve sağlamlaştırma yönünden müdahale ettik. Yaklaşık 70 kırık taşı son 2 yılda ayağa kaldırdık. Daha önce bakanlığın bizden istekleri doğrultusunda Kadılar Mezarlığı'nda da benzer çalışmalar gerçekleştirmiştik. Hatta mezarlığın en yüksek taşını da dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın isteği üzerine ayağa kaldırmıştık. Sonraki süreçte çalışmalarımız devam etti." şeklinde konuştu.

Tarihi taşların kitabeleri arşivleniyor

700 TAŞIN KİTABELERİ ARŞİVLENDİ

Şu anda diken ve ot temizliği ile kazı ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların yanında kitabelerin okunması ve yayınına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Mehmet Kulaz, "Şu ana kadar 700 tane taşın kitabeleri okunarak Arapça metinleriyle arşivlerimize kaydedildi. Bunların Türkçe transkriptyosları gerçekleştirildi. Bunlardan bir kısmını levhalaştırarak mezar taşının yanında bıraktık. Bu sayede mezar taşı üzerinde neler yazdığını ziyaretçilerimiz de okuyabiliyor. Bunların dışında kaplumbağa zemin yumuşaması, köstebek ve benzeri gibi nedenlerden dolayı eğilmeler oluyordu. Zeminde yaptığımız çalışma ve incelemelerde birçok mezar taşına kilit taşı atarak sağlamlaştırdık. Mezar taşlarını daha uzun ömürlü sağlamlaştırmak adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Her yıl düzenli olarak tüm mezarlık alanının otları biçilerek çevre temizliği sağlanmıştır. Yerde parçalanmış vaziyette olan öncelikli 70 kırık şahidenin restorasyonu yapılmıştır. Öncelikli olarak belirlenen 600 adet şahide ve sandukanın yüzeylerini bir tabaka halinde örten ve kitabe ile süsleme programlarını anlaşılmaz hale getiren likenlerin temizliği yapılmıştır. 550 adet şahidenin çizimi yapılarak arşivlenmiştir. 25 adet mezar taşına bilezik taşı yapılmıştır. Öte yandan, mezarlık içerisinde 110 bin metrekarelik alanda jeofizik ve jeoradar çalışması yapılmıştır." diye konuştu.

Tarihi taşların kitabeleri arşivleniyor

Tarihi taşların kitabeleri arşivleniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Seni haber yapmayacağız Ketıl

Seni haber yapmayacağız Ketıl

70
Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

133
Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

180
Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

67
Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı

Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı

186
Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

109
Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM