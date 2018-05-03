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Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Frig Yolu

Türkiye'nin en uzun üçüncü yürüyüş rotası Frig Yolu, güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

AA | 03.05.2018 - 11:41..
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Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Frig Yolu

Frig Vadisi, Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kiliseleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel 10 vadisinden birisi olma özelliği taşıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN ÜÇÜNCÜ YÜRÜYÜŞ YOLU

Frig Yolu ise 506 kilometrelik güzergahıyla Türkiye'nin en uzun üçüncü yürüyüş rotası. Ege ve İç Anadolu bölgesinde bulunan 4 ilden geçiyor: Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Frig Yolu

ÜÇ NOKTADAN ULAŞILABİLİYOR

Kütahya'daki Yenice Çiftliği, Afyonkarahisar Seydiler ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Friglerin siyasi başkenti Gordion (Yassıhöyük) olmak üzere üç noktadan ulaşılabilen yol, Friglerin dini merkezi (Midas) Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyünde birleşiyor.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Frig Yolu

KALKINMASI İÇİN BİRLİK KURULDU

Frig Yolu'nun canlandırılması ve turizme kazandırılması için Bakanlar Kurulu kararıyla Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) kuruldu.

Ziyaretçilerin Frig Yolu'nda bilinçli ve güvenli yürümelerini sağlamak için güzergahın tamamı, uluslararası standartlarda kırmızı ve beyaz renklerle işaretlendi. Ayrıca, 73 noktaya bilgilendirici yön tabelaları yerleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ziyaretçiler bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri bütünlük içinde yürüyerek veya bisikletle keşfedebiliyor.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Frig Yolu

9 MİLYON LİRA AYRILDI

Bölgeye, ahşap kulübeler, ATV'ler, bisikletler ve Emre Gölü'nde yapılacak tekne turu gibi turistlerin ilgisini çekebilecek yeni özellikler eklenecek. Bölgede yürütülecek altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 9 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Frig Yolu

FRİG VADİSİ

Friglerin barışçı bir toplum kimliğinde gelişerek tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları, tapınım alanları ile kendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri biliniyor.

Kapadokya'daki peri bacası oluşumlarının benzerlerine Frig Vadisi'nde de rastlanıyor. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntılarından oluşan bölge, önce Frigler, daha sonra Romalılar tarafından kullanıldı.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Frig Yolu

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