Tarihi yapıların silüetini bozan binalar yıkılabilecek

İstanbul İmar Planı Yönetmeliği, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu karara göre tarihi yapıları geride bırakan binalar, yıkılabilecek.

BİRÇOK İLÇE ETKİLENECEK

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınacak kararla binalar ya kısaltılacak ya da yıkılacak. Bu karar İstanbul'da birçok ilçeyi de etkileyecek.

ESTETİK KOMİSYONLARI KURULACAK

Bu kararın yerine getirilebilmesi için Estetik Komisyonları kurulacak. Bu komisyonda en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisi bulunacak.

DIŞ CEPHELER DE DÜZENLENECEK

Belediyeler meclis kararıyla çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini belirleyebilecek. Bu düzenleme yönetmelikten önceki yapılar için de geçerli olabilecek. Belediye uygun gördüğü ana arter yollar ve meydanlardan cephe alan binalar ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilecek.

ASANSÖRLER EMSALE DAHİL EDİLECEK

Binaların içindeki asansör boşluğu, yangın merpeni (merdiveni) ve teknik hacimler de emsale dahil edilecek. Söz konusu bu boşluklar yüzde 15'i geçemeyecek. Böylelikle inşaatlar emsali aşamayacak.