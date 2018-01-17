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Tarihi Yarımada meydanları yeniden düzenleniyor

Yeniden düzenlenen Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları, 2019 yılının Mart ayında tamamlanacak.

AA | 17.01.2018 - 13:58..
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Tarihi Yarımada'nın önemli noktalarından Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişimi sağlayan cadde ve bağlantılı sokakları yeniden düzenliyor.

ENGELSİZ VE GÜVENLİ ULAŞIM

Proje kapsamında; İstanbul Üniversitesi ana giriş kapısı ile Beyazıt Camii arasındaki meydan oturma grupları ve bitkisel tasarımla yeniden düzenlenecek. Yaya yolları ve kaldırımlar, hareket kısıtlılığını ortadan kaldıracak, engelsiz ve güvenli bir ulaşım sağlayacak şekilde yapılandırılacak.

Tarihi Yarımada meydanları yeniden düzenleniyor

Meydanlar ve çevresindeki tarihi doku korunacak. Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişim sağlayan Ordu, Yeniçeri, Divanyolu, Vezneciler ve Fuat Paşa caddeleri dahil olmak üzere toplam 228 bin 400 metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirilecek.

Tarihi Yarımada meydanları yeniden düzenleniyor- FOTO GALERİ

YEŞİL DOKU İLE DESTEK

Tarihi meydanlarda zemin tamamen yenilenerek, engebeli ve yaya dolaşımı için olumsuz unsurlar giderilecek. Seyir basamakları tasarlanarak yeşil doku ile desteklenecek, tarihi yapıya uygun estetik bir görünüm kazandırılacak. Beyazıt Meydanı tarihi ihya edilecek; Çınaraltı ve Marmara Kıraathaneleri tek katlı ve taşınabilir yapılar olarak eski yerlerinde tasarlanacak.

Tarihi Yarımada meydanları yeniden düzenleniyor

Çalışma alanı içerisindeki otoparkların tarihi dokuya zarar verdiği ve yaya alanlarının güvenli ve verimli kullanımını engellediği gerekçesiyle otoparklar projenin ilerleyen aşamalarında kaldırılacak.

GÖRSELLER PAYLAŞILDI

Meydan düzenlemelerinin, hiçbir olumsuzluk ve mağduriyet oluşturmayacak şekilde, 450 gün sonra 2019 Mart ayında bitirilmesi planlanıyor. İBB'nin kurumsal internet sitesinde tarihi meydanlar için uygulanan projeye ilişkin bazı görseller de paylaşıldı.

Tarihi Yarımada meydanları yeniden düzenleniyor

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