Tarihi Yarımada'yı İBB'nin ücretsiz uygulamasıyla keşfedin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3. sayısı yayınlanan e-dergisi Tech İstanbul, Tarihi Yarımada’nın zengin dokusunu teknolojinin en son nimetleriyle buluşturan Yürü & Keşfet mobil uygulamasını dijital sayfalarına taşıdı.

İstanbulluların ve turistlerin Tarihi Yardımada’yı bilinçli bir şekilde gezip keşfetmesini ve sahip olduğumuz kültürel mirasın daha yakından tanınmasını amaçlayan mobil uygulama, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlandı.

YÜRÜ& KEŞFET NEDİR

Yürü & Keşfet uygulaması; mekanları yanına gitmeden 360 derece görebilme, Tarihi Yarımada’yı belirlenen değişik rotalarla gezme imkanı sunuyor. Gezi sırasında yanına yaklaşılan yer ya da mekan hakkında detaylı bilgiler görülüyor. Gezilen güzergâh ve eserlerle ilgili puanlama yapabiliyor. Özel rotalar belirlenip gezme ve sosyal medyadan paylaşma imkanı olan uygulamadan gelen bildirimler, yakın çevredeki tarihi kültürel mekanlarla ilgili bilgilendirme de yapıyor.

ÖZEL İÇERİKLER SUNUYOR

Kullanıcılar, ücretsiz indirdikleri Yürü & Keşfet uygulamasındaki tarihi ve kültürel mekanları, belirli bir kronoloji ve gruplandırmayla gezerek çok daha detaylı bir şekilde tanıyor. Lokasyon tabanlı teknoloji olan uygulama, metinsel bilgiler, konum detayları, fotoğraflar, videolar gibi özel içerikler sunuyor.

Mekansal tabanlı tarih, kültür ve turizm projesi olan Yürü & Keşfet uygulaması, görsel açıdan zengin, sanal gerçeklik ekipmanı ile görüntülenebilen, yüksek çözünürlüklü panoramik fotoğraflar içeriyor. Böylece VR gözlüklere sahip kullanıcılar, fotoğraf ve videoları sanal gerçeklik ortamında da deneyimleyebiliyor.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE İNDİRİLEBİLİYOR

Türkçe ve İngilizce indirilebilen mobil uygulama; Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca içerik imkanı sunuyor.

Tarihi Yarımada’daki kültürel ve tarihi varlıklar hakkında doğru bilgilerin yer aldığı en kapsamlı uygulama olan Yürü & Keşfet’in içeriği İstanbul uzmanları ve akademisyenler tarafından hazırlandı.

Yürü & Keşfet mobil uygulaması, AppStore ve GooglePlay’den yuru&kesfet yazarak ücretsiz indirilebiliyor.

Link AppStore; https://itunes.apple.com/tr/app/y%C3%BCr%C3%BC- ke%C5%9Ffet/id1343758647?l=tr&mt=8

GooglePlay; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yurukesfet.android