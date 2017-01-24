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Tarihi yaşatan Safranbolu

Safranbolu, Osmanlı döneminde aldığı şekli korumaya devam ediyor.

24.01.2017 - 17:25
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Skylife dergisinde Safranbolu ile ilgili bir gezi yazısı yer alıyor. UNESCO'nun doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Safranbolu'nun tarihi binlerce yıl öncesine dayansa da günümüzde geç Osmanlı döneminde aldığı şekli koruyor.

Tarihi yaşatan Safranbolu

NE YAPILIR?

Şehrin geniş tarihine tanıklık etmek için gezinize Kent Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek başlayın.

Eski kalenin bulunduğu Hıdırlık Tepesi’nden şehri ve ünlü Safranbolu evlerini seyredin. Demirciler ve Bakırcılar Çarşı’sında sevdiklerinize ve kendinize hediyeler bakın.

Tarihi yaşatan Safranbolu

KAHVENİZİ TATLANDIRIN

Ana yemek olarak Safranbolu bükmesini tattıktan sonra safranlı zerde tatlısını deneyebilir, kahvenizi Safranbolu lokumu ile tatlandırabilirsiniz.

Tarihi yaşatan Safranbolu

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