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Tarihin en büyük deniz hazinesi bulundu

İspanyol donanmasına ait San Jose isimli geminin üç asır boyunca okyanusun altında kalan hazinelerle dolu enkazının bulunduğu resmiyet kazandı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 08:40..
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18'inci yüzyıldan kalma olan ve adeta ünü bir deniz efsanesi haline gelen İspanyol San Jose gemisine ait hazineler bulundu.

Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin toplarındaki yunus işlemeleri gibi özelliklerini inceleyen uzmanlar enkazın San Jose'ye ait olduğunun kesinleştiğini söyledi.

Tarihin en büyük deniz hazinesi bulundu

18 MİLYAR DOLARLIK HAZİNE

1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu. Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor.

O dönem Peru'dan çıkarılmış olan altın, gümüş ve zümrütleri taşıyan geminin sahip olduğu hazinenin büyüklüğü ise, bir su altı aracı olan REMUS 6000'in yaptığı video kayıtları sayesinde hesaplandı. Sular altındaki gemiye 10 metrelik bir mesafe kalana kadar yaklaşan REMUS 6000, böylece değerli bir keşfin yapılmasını sağlamış oldu.

Tarihin en büyük deniz hazinesi bulundu

GÜNÜMÜZÜN EN DEĞERLİ HAZİNELERİNDEN

San Jose'nin tam 62 adet silaha sahip olduğu biliniyor. Tüm bunlara rağmen gemi, İngiliz kuvvetlerine rakip olamayarak batırılmış. Eğer gemi batırılmasaydı, günümüzde milyarlarca dolar değerine sahip olan hazinesi, İngilizlerle olan savaşlarında destek olmak amacıyla ülkeye dönecekti.

Tarihin en büyük deniz hazinesi bulundu

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