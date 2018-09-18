Selen KALDIRIM/ [email protected]

İkinci Dünya Savaşı'nın kapanış günlerinde, Japon denizaltından gelen torpidolar, USS Indianapolis mürettabatını okyanusa hapsetti. 3 gün boyunca açık okyanusta sürüklenen ordunun elinde olan tek şey umutlarıydı. Bu trajedinin beklemeyen misafirleriyse, karnı aç köpek balıklarıydı. Gemiyle konuşlandırılan 1.196 mürettebat üyesinin 320'sinden çok azı, bu vahşi balıkların çilesinden kurtulabilmişti. ABD Donanması Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan kurtulanların sözlü tarihçeleri, tarihin en vahşi köpek balığı saldırısını ve o günleri anlatıyor.

O GEMİDEN GERİYE KALAN BİR FOTOĞRAF MAKİNESİ

Kuzey Mariana Adalarında batan Indianapolis gemisinin fotoğrafçısı Alfred Joseph Sedivi bugünlere tüyler ürperten görüntüler bıraktı. Sedivi, “Indy Maru” olarak adlandırdıkları gemide hizmet eden, oynayan, dua eden ve savaşan denizcilerin hayatlarını belgelemişti. Fotoğraflar savaştan sağ çıkmıştı çünkü geminin ölümcül görevinden önceki günlere kadar onları gizlice ailesine gönderdi.

Batık gemiden kurtulan yaklaşık 900 subay, suda yaklaşık beş gün kurtarılmak için beklemek zorunda kalacaktı. Susuzluğa, sıcağa, tuzlu su içmekten deliryuma ve köpek balığı saldırılarına maruz kalanlardan, sadece 316’sı canlı kurtulacaktı.

Tarihin en vahşi köpek balığı saldırısı: USS Indianapolis ViDEO

İŞTE O KORKUNÇ HİKAYE

30 Temmuz 1945 gecesi, savaşın bitiminden iki hafta önce, Guam'dan Leyte'ye yelken açarken, Donanma Kruvazörü USS Indianapolis , bir Japon denizaltısı tarafından vuruldu. Japon deniz altından gelen torpidolar gemiyi ve 300'e yakın adamını, sadece 12 dakikada okyanusun dibine gönderdi.

KÖPEK BALIKLARI ONLARI FARK ETMİŞTİ...

Indianapolis oldukça ince zırh kaplama ile inşa edilmişti. Bu, ağırlığı ve gemiyi hızlı bir şekilde kurtarırken, aynı zamanda gemiyi torpido ve mayınlara karşı savunmasız hale getirdi. Köpek balıkları onu ve diğer denizcilerin etrafını saran bir sonraki kurbanı görmeyi bekliyordu.

JAPON DENİZALTISI GEMİYİ İKİYE BÖLDÜ

30 Temmuz'da, materyalleri teslim ettikten sonra, Indianapolis, Japonya'nın işgali için hazırlanmak üzere yola koyuldu. Saat 12: 15'ten kısa bir süre önce, Mochitsura Hashimoto tarafından komuta edilen bir Japon denizaltı Indianapolis'te altı adet torpido ateşledi. İlk torpido Indianapolis 'sancak yayını vurdu. İkinci tank, yakıt deposunu ateşleyerek geminin ortasını vurdu. Gemi, vurulduktan yaklaşık 12 dakika sonra battı.

‘’Yaklaşık 300 denizci içeride sıkışıp gemiyle birlikte battı. Çoğu insan gemiden aşağı çekildi, midemiz akaryakıt ve tuzlu suyla doluydu. Şiddetli bir şekilde hastalanıp tükeniyorduk, gözlerimiz akaryakıtla dolu, etrafımız köpek balıklarıyla sarılıydı’’ diye anlatıyordu kurtulanlardan biri…

''ETRAFIMIZDA GEZEN YÜZGEÇLERİ GÖREBİLİYORDUK''

"Belli bir zamanda etrafta yüzüp duran büyük yüzgeçleri görebiliyorduk. Bir anda kan havuzu içinde bir çığlık duyuyor ve köpek balığının onu altına aldığını izliyorduk...’’

Daha kötüsü, suyun içilmesinden kaynaklanan dehidratasyon, ısı, deliryum ve köpek balıklarıyla dolu sulardan, dört günün ardından sadece 316 denizci hayatta kalabildi.

ÇOK FAZLA TUZLU SU İÇTİLER, BİRBİRLERİNİ YEMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜLER

Daha sonra suda mahsur kalanlar çok fazla tuzlu su içmeye başladılar. Aslında, birçoğunun silahı vardı; iki seçenek görünüyordu: Ya kendi aralarında kavga edecekler birbirlerini öldüreceklerdi, ya da yüzeceklerdi; bir köpek balığı onları bulana kadar…

''KURTARMA YOLLAYIN!''

2 Ağustos Perşembe günü, hayatta kalanlar görüldü. Guam'daki USS Indianapolis'in kurtulanları tükenmiş bir haldeydi. ,

KÖPEK BALIKLARINDAN SADECE 316 KİŞİ KURTULABİLDİ

Açık denizlerde dört gün sonra sadece 316 kişi hayatta kalabilmişti. Köpek balıkları tarafından tahminen birkaç düzine denizci öldürüldü ve bu da tarihteki en ölümcül köpekbalığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

VE O MUHTEŞEM FİLM: USS Indianapolis Men of Courage

İşte bu korkunç hikayeyi beyaz perdeye uyarlayan bir film: USS Indianapolis Men of Courage. Mario Van Peebles'in yönetmenliğini yaptığı filmde Nicolas Cage başrol oynuyor. Mutlaka izlemeni öneririm.







