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Tarihin gölgesinde: Davanın Reddine

Çağımızın en büyük yazarlarından biri olan Claudio Magris’ten, düşündürürken kendinizi içerisinde bulacağınız bir serüvene hazır olun…

Özel İçerik | 04.08.2018 - 13:32..
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Davanın Reddine

Leyla Tonguç Basmacı’nın çevirdiği Davanın Reddine romanı, yayımlandığı 2015 yılında Corriere Della Sera gazetesi tarafından yılın en iyi kitabı ve Claudio Magris yılın en iyi yazarı ilan edildi.

Davanın Reddine - Claudio Magris

(Claudio Magris)

DAVANIN REDDİNE

Saplantılı bir koleksiyoncu olan Tarih Profesörünün beklenmedik ölümüyle kurmayı düşündüğü Savaş Müzesi yarım kalır. Ondan geriye kalan karmakarışık malzemeyi nasıl bir kurgu içinde sergileyeceğini düşünen, siyahi bir baba ile beyaz bir Yahudi annenin kızı olan Luisa sadece müze kurgusuyla değil, kendi aile geçmişinin de kurgusuyla baş başa kalır.

Yazarın dediği gibi ne de olsa, “Tarih, kurumuş kandır”; aynı zamanda “Tarih, bir tapu sicilidir”. “Birbirini öldüren kardeşlerle doludur”, “Bir çöplüktür” ve en nihayetinde “Tarih, bir elektroşoktur”.

Davanın Reddine - Claudio Magris

Davanın Reddine

Claudio Magris

Çev.:  Leyla Tonguç Basmacı

Yapı Kredi Yayınları

S.: 320

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Damla Karakuş

[email protected]

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