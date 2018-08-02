Tarihin kalbinde Türk dansları ve sema ayini

Sirkeci'de 548 yıllık Hocapaşa Hamamı'nın içinde yer alan Hocapaşa Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nin tarihi atmosferinde Mevlevi kültürünü yansıtan sergiyle bir arada sunulan sema gösterisi ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden dansları modern koreografiyle yansıtan Türk dansları gösterisi, dünyanın her yerinden İstanbul'a gelen turistlerin yanı sıra, modern dans sevenlere görsel bir şölen sunuyor.

RESTORE EDİLDİ

Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve veziri Hoca Sinan Paşa tarafından 1470'te yaptırılan Hocapaşa Hamamı, tuğla hatıllı olarak kesme taştan inşa edilmiş. Camekanı büyük bir kubbe ile örtülen hamamın köşe trompları ise tavus kuşu kuyruğu şeklinde. 1988'e kadar fonksiyonunu devam ettiren çifte hamam, daha sonra restore edildi.

SEMA AYİNİ

Hocapaşa Hamamı'nın, yenilenen en üst kubbe altı bölümleri 2008'den bu yana Hocapaşa Gösteri ve Etkinlik Merkezi Kültür Merkezi olarak daimi sergi ve dans gösterileriyle kültür ve turizme hizmet veriyor.

Mevleviliğin dünya çapında tanınmasının en önemli unsurlarından biri olan sema ayini, merkezde 10 yıldır bir sergiyle beraber sunuluyor. Sergide, semazen kültürü, semazenler, Mevlana'nın felsefesi, semazenlerin kullandığı aksesuarlar, Mevlevi müzik aletleri, semazen çeyizini içeren ürünler yer alıyor.

11 DİLDE MEVLEVİ KÜLTÜRÜ

Serginin yanı sıra ayin öncesi semayla ilgili belgeselden 5 dakikalık bir bölüm gösteriliyor ve izleyicilere 11 dilde Mevlevi kültürününü tanıtan kitapçık veriliyor.

Böylece, sema ayini öncesi sergiyi gezenler ve kitapçığı inceleyenler, ayini çok daha iyi anlıyor.

Dansın Ritmi adı verilen Türk dansları gösterisinde ise Osmanlı saray dansları ve Anadolu'nun farklı bölgelerinin danslarıyla oryantal danslar, ritm şov ile harmanlanarak çağdaş bir koreografiyle sunuluyor.

İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz haftalarda bininci gösterisi yapılan program, 360 derece video projeksiyon görseller ile tamamı merkezin koreografları, müzisyenleri tarafından hazırlanan müzikler, koreografi ve renkli kostümlerle tarihi atmosferde izleyenlere güzel dakikalar yaşatıyor.