Tarihsel şahsiyetlerin sıra dışı özellikleri

Nasıl Bilirdiniz? kitabında okuyucu, ismi evrensel olarak bilinenlerin yanı sıra ismi neredeyse hiç duyulmamış insanları da buluyor. Kitaba alınmadaki tek ölçüt ise ilginçliktir. Nasıl Bilirdiniz? cevaplardan çok sorulara ve kapalı bir sınıflandırma sistemini kurmaktan çok ilginç bağlantılar bulmaya yönelik bir kitap.

MUCİTLERİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ

Hans Christian Anderson açık alanlarda dolaşmaktan, tekneyle denize açılmaktan, diri olarak yakılma ya da delirme kuruntusundan ve bir kadını çıplak görmekten dehşete düşüyordu.

Benjamin Franklin’in 1790 yılındaki cenaze törenine Philadelphia halkının yarısı katılmıştı.

Alfred Kinsey seks üzerine araştırma yapmaya başlamadan önce dünyanın önde gelen mazı arısı uzmanları arasında yer alıyordu.

Florence Nightingale hayatının son elli yılını yatalak geçirmişti.

Oliver Cromwell henüz bir bebekken dedesinin beslediği maymun tarafından kaçırılmıştı.

Ignácz Trebits Lincoln, Darlington liberal milletvekili, Yahudi bir Nazi casusu ve Budist kesişiydi.

Radyonun mucidi Nikola Tesla’nın hayatı boyunca aşk beslediği tek kişi bir dişi güvercindi.

John Lloyd ve John Mitchinson

Yazarlar: John Llyod & John Mitchinson

Yayınevi: Alfa Yayınları

Türü: Popüler tarih

Yayım yılı: 2018

Syf: 400

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