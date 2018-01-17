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Tarihsel şahsiyetlerin sıra dışı özellikleri

Cahillikler serisinin yazarları, iki John olarak da bilinen John Llyod ve John Mitchinson’dan çarpıcı bir kitap daha Alfa Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Nasıl Bilirdiniz? kitabı raflarda.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 10:14..
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Nasıl Bilirdiniz? kitabında okuyucu, ismi evrensel olarak bilinenlerin yanı sıra ismi neredeyse hiç duyulmamış insanları da buluyor. Kitaba alınmadaki tek ölçüt ise ilginçliktir. Nasıl Bilirdiniz? cevaplardan çok sorulara ve kapalı bir sınıflandırma sistemini kurmaktan çok ilginç bağlantılar bulmaya yönelik bir kitap.

MUCİTLERİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ

Hans Christian Anderson açık alanlarda dolaşmaktan, tekneyle denize açılmaktan, diri olarak yakılma ya da delirme kuruntusundan ve bir kadını çıplak görmekten dehşete düşüyordu.

Benjamin Franklin’in 1790 yılındaki cenaze törenine Philadelphia halkının yarısı katılmıştı.

Alfred Kinsey seks üzerine araştırma yapmaya başlamadan önce dünyanın önde gelen mazı arısı uzmanları arasında yer alıyordu.

Tarihsel şahsiyetlerin sıra dışı özellikleri

Florence Nightingale hayatının son elli yılını yatalak geçirmişti.

Oliver Cromwell henüz bir bebekken dedesinin beslediği maymun tarafından kaçırılmıştı.

Ignácz Trebits Lincoln, Darlington liberal milletvekili, Yahudi bir Nazi casusu ve Budist kesişiydi.

Radyonun mucidi Nikola Tesla’nın hayatı boyunca aşk beslediği tek kişi bir dişi güvercindi.

Tarihsel şahsiyetlerin sıra dışı özellikleri

John Lloyd ve John Mitchinson

Yazarlar: John Llyod & John Mitchinson

Yayınevi: Alfa Yayınları

Türü: Popüler tarih

Yayım yılı: 2018

Syf: 400

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

Not: Kitap henüz satış noktalarında yer almadığı için satış linkini koyamadım.

Kitapseverlerin bilgisine sunarım...

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