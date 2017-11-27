Tarihte ilk kez Yahudi bir model Miss Almanya adayı oldu

Almanya’da her yıl düzenlenen Miss Almanya Güzellik Yarışması'na katılan Yahudi-Alman Tamar Morali, etkinliği düzenleyenlerin kendisine verdiği bilgiye göre şimdiye kadar tarihte ilk kez bir Yahudi, elemelerde bu noktaya gelebildi.

BİR İLK YAŞANDI

Tamali, “Yahudilerin inanılmaz bir dehşeti deneyimlediği bir ülkede ilk kez Miss Almanya tacı için bir Yahudi model aday oluyor.” dedi.

Pazar günü açılacak online oylama sistemiyle Almanya’nın en güzel kadını ünvanının sahibinin kim olacağı belirlenecek.