taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.139
USD
3,9161
EURO
4,6797
ALTIN
163,04
PETR
63,4400

Tarihte ilk kez Yahudi bir model Miss Almanya adayı oldu

Almanya’da ilk kez Yahudi bir model "Miss Almanya" tacı için yarışacak.

DHA | 27.11.2017 - 16:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’da her yıl düzenlenen Miss Almanya Güzellik Yarışması'na katılan Yahudi-Alman Tamar Morali, etkinliği düzenleyenlerin kendisine verdiği bilgiye göre şimdiye kadar tarihte ilk kez bir Yahudi, elemelerde bu noktaya gelebildi.

BİR İLK YAŞANDI

Tamali, “Yahudilerin inanılmaz bir dehşeti deneyimlediği bir ülkede ilk kez Miss Almanya tacı için bir Yahudi model aday oluyor.” dedi.

Pazar günü açılacak online oylama sistemiyle Almanya’nın en güzel kadını ünvanının sahibinin kim olacağı belirlenecek.

Tarihte ilk kez Yahudi bir model Miss Almanya adayı oldu

İlginizi Çekebilir
Myanmar'da TRT World çalışanlarına yeni suçlamalar
Myanmar'da 2'şer ay hapse mahkum edilen 4 TRT World çalışanından 2'sine ek suçlamalar yöneltildi.
74 yaşındaki sürücü 56 yıl ehliyetsiz araç sürdü
Almanya'da bir sürücünün, ehliyetsiz 56 sene araç kullandığını ortaya çıktı.
İran'da hapsedilen İngiliz hakkında yeni iddialar atıldı
İran'da 2016 yılında İngiltere için ajanlık yaptığı gerekçesiyle hapis cezası verilen kadın için yeni suçlamalarda bulunuldu.
ABD basınından Kuzey Kore Los Angeles'i vurursa analizi
Amerikan National Interest dergisi, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer savaş çıkması durumunda yaşanabilecek bir senaryoyu kurguladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

79
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

317
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

188
Türkiye'ye karşı açılmak istenen yeni cephe: Mısır

Türkiye'ye karşı açılmak istenen yeni cephe: Mısır

135
Esad rejiminin işkence bilançosu

Esad rejiminin işkence bilançosu

45
Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

33
Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

327
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM