Tarık Akan’ın gelini Asya Engin hamile

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile ocak ayında nikah masasına oturan Asya Engin, önceki gün Mavi Otel’in plajında objektife takıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, 4.5 aylık hamile olan ve artık göbeği iyice belirginleşen Engin, deniz sefası sonrası soruları yanıtladı:

"TARIK BABAM BANA HEP 'ANNE OL' DERDİ"

“Tarık babam bana hep ‘Anne ol, torun göreyim’ derdi. Görmesi kısmet olmadı ama bebek sahibi olarak onun vasiyetini yerine getireceğim. Bebeğimiz kız. Erkek olsaydı adını Tarık koyacaktık.”