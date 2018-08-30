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Tarık Buğra anılacak

Gazeteci, roman, hikaye, oyun ve fıkra yazarı Tarık Buğra, doğumunun 100. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen panelle yâd edilecek.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 15:34..
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Kızlarağa Medresesi'nde düzenlenecek "Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Özel Programı", 1 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Namık Açıkgöz'ün yapacağı panele, Dr. Ferda Zambak ve Bahtiyar Aslan konuşmacı olarak katılacak.

"TARIK BUĞRA'YI TANIMAK ZORUNDAYIZ"

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Toplumları yükseltenler ortaya koydukları eserlerle adını sürdürebilmiş sanatçılardır. Dolayısıyla hem edebiyat hem de fikir dünyamızın yapı taşlarından olan Tarık Buğra'yı, en çok da yerli ve milli değerleri zamansız bir boyuta taşıyarak ölümsüz eserleriyle nesilden nesle taşıdığı için tanımak zorundayız. Böyle bir insan hazinesini yad etmek, onu tanımaya vesile olmasıyla anlam taşır. Bu maksatla, doğumunun 100. yılında büyük romancımız Tarık Buğra'yı TYB İstanbul Şubesi çatısı altında, nesilleri bir araya getirecek özel bir etkinlikte hatırlamayı, hatırlatmayı ve tanıtmayı önemsiyoruz." dedi.

Tarık Buğra anılacak

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