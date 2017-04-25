Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sı

26 Şubat 1994’te aramızdan ayrılan Türk edebiyatının önemli kalemlerinde olan Tarık Buğra, ‘Küçük Ağa’ kitabıyla öne çıkmaktadır.

Yazar, Dönemeç, Osmancık, Gençliğim Eyvah, İbiş’in Dünyası, Yağmur Beklerken Yıldızlar gibi kitapları da edebiyatımıza kazandırmıştır.

Küçük Ağa ilk olarak 1963 yılında yayımlandı.

VATAN MİLLET SEVGİSİ

Yayımladığında geniş okur kitlesine ulaşır ve büyük beğeni alır. Dönemin eleştirmenleri tarafından da geçer not alır.

Kitap, 1983 yılında TRT tarafından diziye uyarlandı. Küçük Ağa, vatan ve millet sevgisini etkileyici ve sürükleyici bir anlatım tarzıyla ele alıyor.

Yazar, okuyucuları Kurtuluş Savaşı yıllarına götürerek ülkemizin çektiği acılara dikkat çekmektedir.

AKŞEHİR’DE BAŞLAYAN DİRENİŞ

Birinci Dünya Harbi başladıktan sonra Osmanlı Devleti eski gücünden her geçen gün uzaklaşmış ve buhranlı günler başlamıştır. Aslen Akşehirli olan Tarık Buğra, kitabı yazmaya buradan başlamıştır.

TEK AMAÇ ÜLKENİN KURTULMASI

Bütün Anadolu halkı yek vücut olmuş tek gaye ükenin düşman işgalinde kurtarılmasıdır. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde savaşan ordumuz ve Anadolu halkı Dünyaya anlamlı bir mesaj vermiştir.

Direnişin ilk meşalesi Anadolu’nun bu küçük ve şirin kasabasında başlar.

KAHRAMAN BİR GAZİ SALİH

Bu kasabadan savaşa katılan birisi de Salih’tir. Kahramanca savaşan Salih, bir kolunu kaybederek evine döner. Savan fiilen bitmiş, Ülke yaralarını sarmaktadır.

Kitabı okuduğunuzda olay örgüsünün Salih ve ‘Küçük Ağa’ üzerinde geliştiğini göreceksiniz.

SALİH KÖYDE DIŞLANIR

Gazi olarak köyüne dönen Salih’in en yakın arkadaşı Niko’dur. Niko’nun Rum olması ve Salih’in bununla arkadaşlık etmesini köylüler yadırgarlar.

Çünkü savaşta Rumların ve diğer azınlık grupların İtilaf Devletlerinin safına yakınlık duyduklarını ve bu devletlere gizli gizli yardım ettikleri köyde dedikodu olarak dolaşmaktadır.

Köylülerin, Salih’e arkadaşlığını kesmesini ve bir daha asla görüşülmemesi gerektiği konusunda baskı yaparlar.

KÖYE GELEN HOCA

İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilen İstanbullu Hoca’nın bu kasabaya gelmesiyle olaylar farklı bir seyir alır ve roman akıcılığını bir an olsun bile kaybetmemektedir.

İstanbullu Hoca’nın amacı oradaki insanları Padişah ve İstanbul Hükümetine bağlılığını sağlamaktır.

HALK İKİYE BÖLÜNÜR

Burada halk ikiye bölünür adeta. Bir taraf kurtuluş savaşını yöneten İsmet Paşa ve arkadaşlarının safını tutarken, bir taraf ise Saltanata olan bağlılığını dile getirir. Hoca daha sonra ‘Küçük Ağa’ adını alır.

Bu ismi almasının sebebi ise kitabın satırlarının arasında gizli.

SALİH SAVAŞA TEKRAR KATILIR

Bir kolu olmayan kitap kahramanımız Salih’i savaşa katılmasını zorunlu kılan önemli bir gelişme olur. En yakın arkadaşı Rum olan Niko, düşman saflarına katılarak savaşmaya başlar. Bunu kabullenemeyen Salih de savaşa katılır.

BÜYÜK DİRENİŞ BAŞLAR

Küçük Ağa ismini alan İstanbullu hoca da Çerkez Ethem’in yanında yer alır ve direniş tüm hızıyla devam eder. Çerkez Ethem düzenli orduya katılmayı reddeder ve kitapta da belirtildiği gibi Yunanlılara sığınır.

KÜTAHYA MUHAREBESİ KAYBEDİLİR

24 Temmuz 1921’de ordumuz Kütahya ve Eskişehir Muharebelerinde kaybeder ve Sakarya’nın doğusuna çekilir. Yunanlılar Eskişehir ve Kütahya’ya ayak basarlar. Romanda savaşı en ince detayına kadar anlatan Tarık Buğra, o dönemi bize adeta yaşattırıyor.

ÜLKE DÜŞMANDAN KURTARILIR

Anadolu Halkının destansı direnişi ülkeyi düşman işgalinden kurtarır. Kitabın ilerleyen sayfalarında Küçük Ağa ve Salih’in sergiledikleri kahramanca duruş halk tarafından büyük takdir görür.

Tarık Buğra’nın bu önemli eserini herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Milli Mücadeleyi etkileyici bir şekilde anlatan roman günümüzde bile hala okunan ve değer gören destansı bir hikâyedir.

Ülkemizin nasıl acılar çektiğini yazarın usta kalem darbeleriyle daha yakından tanık olacaksınız.

Küçük Ağa; Bir Kurtuluş Savaşı destanı.