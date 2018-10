Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"(Besiciden alınan et fiyatı) Et ve Süt Kurumu olarak kilogram başına 26 lira olan ithal menşeli karkas et fiyatını 28 lira, yerlide 28 lira olan fiyatımızı da 29 lira olarak bugünden itibaren uygulamaya alıyoruz."