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Tarım ilacı Roundup ABD'de kanser izleme listesinde

Kaliforniya eyaletinde, "Agro-kimyasal devi" Monsanto'nun ürettiği Roundup ilacı, "kansere sebep olan kimyasallar" listesine alındı.

28.06.2017 - 01:50
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Dünya genelinde en çok kullanılan tarım ilacı olan, sağlık açısında  etkileri tartışılmaya devam edilen ve eleştirilerin odağı olan Roundup,  Kaliforniya eyaletinde kansere yol açan ilaçlar listesine konuldu.

Tarım ilacı Roundup ABD'de kanser izleme listesinde

Kaliforniya Çevre Sağlığı Tehlike Değerlendirme Ofisi  (OEHHA) yabani  otların öldürülmesi için kullanılan Roundup ilacını "kanser izleme listesine" aldığını ve kararın 7 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden Nathan Donley, kararın  Kaliforniya'yı, "ABD'de kansere neden olan ilaçlardan korumada ülke lideri" konumuna getirdiğini belirtirken, Monsanto karara karşı hukuksal girişimde bulundu.

Kaliforniya'nın kararını memnuniyetle karşılayan aktivistler ve bilim adamları, bunu "adalet yönünde atılmış bir adım" olarak nitelediler ve karara karşı yasal girişimde bulunan Monsanto'nun bu manevrasının bilimsel bir doğruluk ya da halkın sağlığı için değil "yalnızca kar amaçlı" olduğunu dile getirdiler.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi de yaptığı açıklamada, yakın tarihli bir analize göre Kaliforniya'da kullanılan glifosatın yarısından fazlasının eyaletin en yoksul sekiz bölgesinde olduğunu bildirdi.

2015 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) glifosatın insanlarda  muhtemel kanser yapıcı etkileri olduğunu açıklamıştı.

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