taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.900
USD
3,5418
EURO
3,9427
ALTIN
141,91
PETR
45,8300

Tarım işçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 3 ölü

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet tıra arkadan çarptı 3 kişi hayatını kaybetti.

21.06.2017 - 11:12
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tarım işçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 B 8574 plakalı tır, D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında, önünde seyir halinde olan ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle tırın ön bölümünde hasar oluşurken, otomobil olay yerinden ayrıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 TL 014 plakalı, kasasında tarım işçileri bulunan kamyonet, kaza nedeniyle yolda park halindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki işçilerden Dilek (17) ve Hasan Arslan ile Hüsna Ay hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Mersin Şehir ve Tarsus Devlet hastanelerine kaldırıldı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Tır ve kamyonet sürücülerinin, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

İlginizi Çekebilir
Üsküdar'da denizde kaybolan genç aranıyor
Üsküdar Kandilli sahilde dün denize giren 5 arkadaştan birisi akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.
Kız kardeşlerine tecavüz eden ağabeylere 15'er yıl hapis
Erzurum'da kız kardeşlerine tecavüz eden imam Ahmet B. ve Muhammet B.'ye iyi hal indirimi uygulanmadı.
Kocaeli'de sosyal medya cinayeti ve intihar
Baba Erdal Günlü, lise öğrencisi 17 yaşındaki kızını sosyal medyadaki fotoğrafları nedeniyle tabanca ile vurarak öldürdü ve intihar etti.
Konya'da omuz atma tartışması cinayetle bitti
1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nedeninin 'omuz atma' olduğu ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

62
Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

106
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

136
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

130
ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

495
Tudor'dan önemli açıklamalar

Tudor'dan önemli açıklamalar

34
Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM