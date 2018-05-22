Salihli'de minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tarım işçilerini taşıyan araç devrildi. Ağır yaralının bulunmadığı kazada, 3'ü çocuk toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı VİDEO
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Feridun Tan yönetimindeki 27 ALC 81 yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Tan ile minibüste bulunan Murat Güler (24), Azize Güler(27), Nazlı Tan, Mazlum Demir, Vedat Altınten, Semih Karageçi (22), Necla Elen (41), Sedef Karageçi (18) ile Gülmekke K. (12), Hasret E. (16) ve Ümmühan S. (15) yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.