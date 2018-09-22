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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi. Meydana gelen kazada 15 işçi yaralandı.

İHA | 22.09.2018 - 00:09..
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Sinan Burdakoçi'nin sürücülüğünü yaptığı minibüs Nizip yolunda devrildi. Araçta bulunan işçilerden 3'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

3 İŞÇİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Minibüs, tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 15 kişiyi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı


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