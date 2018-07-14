Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesi Eşmekaya Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşmekaya Beldesi’nden Eskil ilçesi istikametine seyreden Yasin Ç. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası minibüs sürücüsü ve minibüste bulunan Ahmet Ç. (13), Rahime D. (23), Umut Efe Ç. (3), Sara Ç. (50), Abip Ç. (17), Vetha Ç. (25), Fatma Ç. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.