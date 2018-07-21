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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Adıyaman-Malatya Karayolu'nda minibüs bir kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

İHA | 21.07.2018 - 00:32..
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Şanlıurfa’dan Malatya’ya giden tarım işçilerini taşıyan Ahmet Çalışkan yönetimindeki 63 EP 190 plakalı minibüs, Erkenek Tüneli girişinde önünde seyreden Ali Karaboğa idaresindeki 44 HS 020 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

İŞÇİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada minibüs şoförü Ahmet Çalışkan ile aynı minibüste bulunan İbrahim Halil Çalışkan, Zehra Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Halil Çelik, Güneş Çalışkan, Medine Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Fatma Çalışkan, Ahmet Çalışkan, Gülbahar Çalışkan, Abdulkadir Çalışkan, İsa Çalışkan, Zelha Çalışkan, Hasan Çalışkan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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