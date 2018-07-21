Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Yol devriyesinin uygulamasında şüpheli hareketleri sonrası sorgulanan bir kişi, terör örgütü üyeliğinden araması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Van’da terör suçundan aranan bir kişi yakalandı

Hamas, Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

İsrail ve Filistinli grupara arasında ateşkes

3

Rus kanocular Guinness rekoru için Karadeniz'de

Rus kano sporcuları, denizde bir seferde en uzun yolculuğu yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Trabzon'dan Karadeniz'e açıldı.