Tarım Kampüsü Hizmet Binası projesi onaylandı

Eskişehir’de şimdiye kadar üç farklı adreste hizmet vermekte olan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve il merkezinde hizmet veren ilçe müdürlükleri, Kütahya yolu kampüsünde yapılacak yeni hizmet binası ile tek çatı altında toplanacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İl Müdürlüğüne bağlı toplam 8 şube müdürlüğünce verilmekte olan hizmetlerin, halen 3 şube müdürlüğümüzce Süleyman Çakır caddesindeki hizmet binasında ve 5 şube Müdürlüğünce Kütahya yolu üzerindeki hizmet binasında yürütüldüğünü belirtti.

PARK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Odunpazarı İlçe Müdürlüğünün ise 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet mahallesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Alkan, "Çiftçilerimizin birden fazla şube müdürlüklerimizde ve ilçe müdürlüğümüzde işi olması durumunda en az 3 farklı adrese gitmek zorunda kalıyor. Araçlarıyla gelmeleri halinde park sorunu yaşıyorlar. Bu durum çiftçilerimize büyük zorluklar yaşatıyor. Çiftçilerin bu sorununun tespit edilmesiyle birlikte çözümü için bakanlık nezdinde girişimlere başladık. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, Kütahya yolu üzerinde il müdürlüğünün il merkezinde bulunan tüm birimlerinin tek çatı altında toplanabileceği 8 bin 500 metrekarelik Tarım Kampüsü Hizmet Binası Projesinin Bakanlıkça onaylanarak 2018 yılı yatırım programına alınacak.” ifadelerini kullandı.