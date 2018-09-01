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Tarım lisesi öğrencileri İtalya yolcusu

16 öğrenci 14 gün boyunca İtalya'da süs bitkileri yetiştirme ve bakımı üzerine eğitim alarak, tarım faaliyetlerini yerinde incelemek için İtalya'ya gidecek.

DHA | 01.09.2018 - 11:22..
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Geçen yıl eğitim hayatına başlayan Silivri Belediyesi Özel Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin AB Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı Erasmus Programına yaptığı proje başvurusu kabul edildi.

ORTAK ÇALIŞMA YAPACAKLAR

Öğrenciler, staj için yurt dışı ortağı olarak belirlenen İtalya’nın Rimini şehrinde ortak çalışmalar yaparak, tarım faaliyetlerini inceleyip döndüklerinde kendi arazilerinde uygulama fırsatı elde edecek.

Tarım lisesi öğrencileri İtalya yolcusu

PEK ÇOK PROJE ARASINDA KABUL EDİLDİ

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıkların hayata geçirdiği Özel Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’Avrupayı Çiçeklerle Sarıyoruz’ projesiyle 33 bin 724 Euro hibe desteği kazandı.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığına gelen toplam 2 bin 143 proje arasından 518’i, her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilerek kabul edildi.

Tarım lisesi öğrencileri İtalya yolcusu

STAJ YAPACAKLAR

Tarım bölümünde okuyan 16 öğrenci ve onlara eşlik edecek 4 refakatçi öğretmen iki hafta süreyle İtalyada ’Süs Bitkileri Yetiştirme ve Bakımı’ üzerine staj faaliyetlerinde bulunacak.

Öğrencilerin süs bitkisi yetiştirme ve bakımında yeni teknikler öğrenmesi, yabancı dil pratiklerinin gelişmesi, farklı kültürler ile entegre olarak özgüvenlerinin gelişerek sosyal ve mesleki yaşamlarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarım lisesi öğrencileri İtalya yolcusu

"ÇOK MUTLUYUM"

Tarım bölümü öğrencisi Emre Yazıcı (16) da İtalya’ya gideceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Yeni çalışmalar öğreneceğiz. İki hafta da olsa iyi eğitim göreceğimizi düşünüyorum. Hedefim ziraat mühendisi olmak, Ankara’da bir okulu ziyarete gitmiştik çok beğendim, orada okuyacağım." dedi.

Tarım lisesi öğrencileri İtalya yolcusu

"ÖĞRENDİKLERİMİ BURADA UYGULAMAK İSTİYORUM"

Öğrenci Alperen Özmen  ise, "Ben de çok mutluyum, değişik bir kültürde yeni bilgiler öğreneceğiz, bizim için çok faydalı olacaktır. Orada öğrendiklerimizi gelip kendi bahçemizde uygulamak istiyoruz. Türkiye’de tarım alanlarının azaldığını gördüğüm için bu liseyi tercih ettim, tarımı tekrar canlandırmalıyız. Burada hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz" diye konuştu.

Tarım lisesi öğrencileri İtalya yolcusu


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