Kültür ve Turizm Bakanı olarak Mehmet Ersoy seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Tarım ve Orman Bakanı, Bekir Pakdemirli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan oldu.

64. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna oturdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde eski Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı oldu.

1 Yeni sistemin ilk kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıklarken en çok dikkat çeken isimler; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.

2 703 numaralı KHK yayınlandı Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

3 Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili 2 makinist gözaltına alındı.

4 CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını açıkladı.

5 HDP'li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü HDP'nin milletvekili yaptığı Barış Atay, Çorlu'da hastane önünde vatandaşlarla tartışarak onların üzerine yürüdü, olay çıkardı.

6 OHAL kalkıyor Hain darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL, bugün yeni kabinenin kurulmasıyla beraber kaldırılacak.