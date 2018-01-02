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Tarkan 2 saatte 1 milyon 300 bin TL kazandı

Yılbaşında sanneden en çok kazanan Tarkan oldu.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 08:24..
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Tarkan 2 saatte 1 milyon 300 bin TL kazandı

Popstar Tarkan, Kıbrıs- Girne’deki bir otelde sahneye çıktı. 2 saatte 20 şarkı söyledi. 1 milyon 300 bin TL aldı. Tarkan’ı 2 bin kişi izledi.

INSTAGRAM'DAN YENİ YIL MESAJI

arkan, 2017'de çıkardığı 10 albümündeki Yolla parçası müzik listelerinin zirvesine yerleşmişti. 45 yaşındaki Tarkan bu şarkısından yola çıkarak Instagram hesabından yeni yıl mesajı yayınladı.

"2018 BARIŞ YOLLA HUZUR YOLLA"

Tarkan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yollaaa 2018 yollaaaaaa... Barış yolla, sevgi yolla, huzur yolla, sağlık yolla, mutluluk yolla, umut yolla, sabır yolla, bol kahkaha yolla, şans yolla, karanlıklara ışık yolla, hayvan ve doğa sevgisi yolla, vicdan yolla... Aşksız kalplere aşk yollaaaa... Yolla 2018 tüm güzellikleri yollaaaaa"

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