Tarkan: Çok uzaklara gidesim var

Konserlerinde aldığı ücretlerle sık sık gündeme gelen Megastar Tarkan, bu yılbaşı da rekoru kimselere vermedi. 2017'de çok çalışan Tarkan, yorgunluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve sözlerle ifade etti.

"ÇOK UZAKLARA GİDESİM VAR"

Deniz kenarındaki bir fotoğrafını yayınlayan Tarkan, "Alıp başımı gidesim var buralardan. Çok uzaklara... Beyaz kumsallara... İçimin telaşlı seslerini susturup, gözlerimi de yumup dalgaları, rüzgarı, martıları dinleyesim var. Alıp başımı gidesim var buralardan... Gidip kendimi bulasım var..." yazdı.