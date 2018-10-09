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Tarkan eşine ambalajlı gıdayı yasakladı

Tarkan, temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdayı yasakladı, organik ürün siparişi vermeye başladı.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 13:17..
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Tarkan eşine ambalajlı gıdayı yasakladı

Eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önce Almanya'da dünyaya gelen kızları Liya'nın üzerine titreyen Tarkan, ailesinin sağlığı için elinden geleni yapıyor.

KÖYE HABER SALDI

Kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmemesini isteyen Tarkan, bunun için de doğaya yöneldi. Sanatçı, kurucusu olduğu İzmir'in Seferihisar ilçesinin Orhanlı köyündeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için sipariş vermeye başladı. Organik yumurtalardan sebze ve meyveye, katkı maddesi olmadan üretilen peynir ve zeytinyağına kadar pek çok üründen satın alan Tarkan, hem ailesinin sağlıklı beslenmesine hem de doğanın korunmasına katkı sağladı.

Tarkan eşine ambalajlı gıdayı yasakladı

Tarkan eşine ambalajlı gıdayı yasakladı

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