Tarkan eşiyle birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla 5 yıllık sevgilisi Pınar Dilek ile nikah masasına oturan Tarkan, ilk evlilik yıl dönümünü kutladı.

Hayat arkadaşıyla bir yılı geride bırakan Tarkan, hayatındaki ilk evlilik yıl dönümünü kutlamak için İstanbul'da hizmet veren lüks bir otelde zaman geçirmeyi tercih etti.

"CAN PINAR'IM"

Tarkan eşine sarılarak vediği pozun altına 'İlk evlilik yıl dönümümüzdü...Can Pınar'ımla daha nice yıl dönümlerine inşallah!' notunu düştü.

ŞAMPANYA PATLATTI

Odansında şampanya patlatan Tarkan, o anları da Instagram hesabından yayınladı.