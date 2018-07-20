Tarkan, kızı Liya'yla fotoğraf paylaştı

Tarkan'ın kızı Liya, Temmuz sonu gibi doğması beklenirken Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde erken dünyaya gelmişti.

Mega star, kızı Liya'yla olan paylaşımının altına "Geçen günlerden... Hastane çıkışımızdan...:) Biraz geç bir tbt oldu ama" notunu düştü.

BÜTÜN İŞLERİNİ KIZINA GÖRE AYARLADI

Hamile eşini bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen Tarkan, bütün konserlerini yeni doğacak kızına göre ayarlamasıyla gündeme gelmişti.



Çift aylar öncesinden bebeklerinin adını 'Lidya' olarak açıklamıştı. Son olarak Liya adında karar kıldılar. Liya, Arapça'da 'Sabrın en güzeli' anlamına geliyor.







