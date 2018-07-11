Tarkan, kızının kıyafetlerini bağışlayacak

2016 yılında dünya evine giren Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun kızı Temmuz sonu Almanya'da dünyaya gelecek. Çift aylardır kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncakları çeşitli yerlerdeki çocuk esrigeme kurumlarına bağışlamaya karar verdi.
TÜRKİYE'DEKİ ÇEŞİTLİ YERLERE DAĞITILACAK
Tarkan baba olacağını açıkladığı geçen Şubat'tan bu yana dünyanın her yerinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar verdi. Gelen eşyalar kolilere konuldu, paketlendi. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak.