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Tarkan, kızının kıyafetlerini bağışlayacak

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'nun temmuz ayında doğacak kızları için kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncakları Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 16:09..
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2016 yılında dünya evine giren Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun kızı Temmuz sonu Almanya'da dünyaya gelecek. Çift aylardır kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncakları çeşitli yerlerdeki çocuk esrigeme kurumlarına bağışlamaya karar verdi.

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Tarkan baba olacağını açıkladığı geçen Şubat'tan bu yana dünyanın her yerinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar verdi. Gelen eşyalar kolilere konuldu, paketlendi. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak.

Tarkan, kızının kıyafetlerini bağışlayacak

Tarkan, kızının kıyafetlerini bağışlayacak

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